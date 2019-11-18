В РФ прошел пятый митинг за отставку мэра, участвовавшего в «ДНР»

В российском городе Элиста прошел пятый митинг с требованием отставки исполняющего обязанности мэра города Дмитрия Трапезникова. В воскресенье, 17 ноября, на акции собрались около двух тысяч человек, передает DW.



Причиной стали сомнения исполкома Съезда ойрат-калмыцкого в законности назначении Трапезникова. Депутаты попросили генпрокурора России проверить гражданство Трапезникова, образование и стаж. До сентября 2019 года Трапезников не имел никакого отношения к Элисте и всю жизнь провел в Донецке и Донецкой области.



«Мы буддистский народ. И у нас так заведено: к власти приходили люди с чистыми помыслами. Трапезников приехал из самопровозглашенной "ДНР", из зоны боевых действий на территории чужого государства. Он пришел с грязными руками. Ему тут делать нечего», — заявил участник акции Очир Катышев.



13 октября на митинг с требованием отставки Трапезников вышло около 4 тысяч человек, что стало рекордом для стотысячного города.



Трапезников занимал ряд должностей при «ДНР», в том числе временно возглавлял группировку после убийства Александра Захарченко.

26 сентября главой администрации города Элиста в Калмыкии (РФ) путем голосования местными депутатами был назначен экс-глава группировки «ДНР» Дмитрий Трапезников.