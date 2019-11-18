Глава МИД Украины заявил о безальтернативности Минских соглашений, но допустил их частичный пересмотр

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на сегодняшний день альтернативы Минским соглашениям не готовятся, но допустил пересмотр отдельных пунктов и дат.



«На сегодняшний момент альтернативы Минским соглашениям не готовятся. Но если лидеры придут и скажут — и мы к этому готовы — что этот пункт, очевидно, устарел, этот — нежизнеспособен, давайте его переформулируем, так лидеры иногда делают», — сказал Пристайко в интервью «РБК-Украина».



На вопрос, могут ли быть на «нормандском» саммите озвучены хотя бы базовые параметры закона об «особом статусе» Донбасса, будет ли указано, что одни пункты могут войти в закон, а на другие Украина не согласна, министр ответил: «То, что вы говорите — это возможный путь, но он будет очень похож на переписывание Минских соглашений. Лидеры могут принять и такое решение тоже. Никто не может запретить лидерам признать, что за пять лет Минские соглашения не продемонстрировали своей живучести, не принесли мир на Украину, потому их надо адаптировать».



По словам главы МИД, «в соглашениях есть вещи, которые надо адаптировать потому, что все хронологические сроки уже пропущены».

Встреча лидеров «нормандской четверки» запланирована на 9 декабря в Париже. Свое участие уже подтвердили Украина, Франция и Германия. Россия согласие на проведение саммита еще не дала.