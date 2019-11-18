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Портнов сообщил об аресте 32 млн евро на счетах собственника «Прямого»

18 ноября 2019, 10:41

Портнов сообщил об аресте 32 млн евро на счетах собственника «Прямого»

Печерский районный суд Киева арестовал 32 миллиона евро на счетах собственника телеканала «Прямой» Владимира Макеенко. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов, обратившийся в Государственное бюро расследований с заявлением.

Портнов заявляет, что при продаже «Прямого» отмывались деньги, а Макеенко не является собственников телеканала.

«Друзья, информирую, что на основании моего обращения в ГБР по факту отмывания окружением Порошенко преступных доходов при сделке продажи акций телеканала Прямой, Печерский суд арестовал 32 миллиона евро на Люксембургских счетах подставного собственника телеканала Владимира Макеенко и его офшорных компаний», — написал он в Telegram.

Ранее сообщалось, что у бывшего депутата Верховной Рады от Партии регионов и собственника телеканала «Прямой» Владимира Макеенко проводят обыски.

В августе начальник Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что у ГБР есть производство относительно возможного уклонения от уплаты налогов при продаже телеканала «Прямой» Владимиру Макеенко.

В конце мая заявление об открытии производства, в котором фигурирует Макеенко и пятый президент Петр Порошенко, подал в ГБР юрист и бывший замглавы Администрации президента времен Януковича Андрей Портнов. Он считает, что Порошенко «в составе организованной преступной группы» завладел телеканалом «Прямой», оформив его на оффшорную компанию, «фиктивно принадлежавшую» Макеенко.

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