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Пристайко рассказал, как будет согласован закон об «особом статусе» с ОРДЛО

18 ноября 2019, 10:50

Пристайко рассказал, как будет согласован закон об «особом статусе» с ОРДЛО

Положения закона об «особом статусе» будут согласованы с представителями отдельных районов Донецких и Луганских областей с помощью Трехсторонней контактной группы. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью «РБК-Украина».

Он напомнил, что в Минских договоренностях есть пункт о том, что все модальности законопроекта должны быть согласованы с «с той стороной, ОРДЛО».

«Единственный путь согласования с той стороной — Трехсторонняя контактная группа. То есть важно взаимодействие между парламентом, который будет принимать закон, и переговорной группой, которая должна понимать, что именно готовы депутаты, в конце концов, проголосовать, ведь без их слов, без их голосования, без их участия ничего не получится», — пояснил глава МИД.

При этом, по словам Пристайко, депутаты должны понимать, что основные модальности закона должны быть согласованы переговорной группой. «Создается пилотная группа, которая нарабатывает какие-то вещи, потом с ней шире и шире знакомится общество, депутаты, эксперты, в результате получается проект закона, который голосуют народные избранники», — добавил он.

Ожидается, что на саммите «нормандской четверки» лидеры Украины, России, Франции и Германии обсудят вопрос «особого статуса» Донбасса.

Президент Владимир Зеленский обещал, что будет написан новый закон, а не продлен старый вариант.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и представители провластной фракции «Слуга народа» неоднократно отмечали, что возьмутся за написание законопроекта после встречи лидеров в «нормандском формате». Также они обещали, что обсуждение положений нового документа будет публичным.

Президент РФ Владимир Путин подчеркивает, что, в случае написания нового закона, его надо согласовать с группировками «ДНР» и «ЛНР», иначе это заведет переговорный процесс в тупик.

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