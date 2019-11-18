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Россия передала Украине три захваченных корабля

Обновлено
18 ноября 2019, 12:29

Россия передала Украине три захваченных корабля

Передача Украине трех захваченных кораблей военно-морских сил состоялась сегодня, 18 ноября. Об этом сообщает МИД России.

Информацию о передаче кораблей подтвердил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко. «Сейчас заканчивается прием-передача, и мы начинаем их буксировку», — сказал он агентству УНН. Воронченко добавил, что корабли будут отбуксированы в Одессу.

В МИД РФ отметили, что буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Никополь» и «Бердянск» являются вещественными доказательствами в продолжающемся в РФ уголовном процессе «о незаконном пересечении границы». В МИД пояснили, что передача украинской стороне стала возможной в связи с тем, что российские органы завершили необходимые следственные действия в отношении кораблей.

Вчера эти корабли вышли из порта Керчи в аннексированной РФ Крыму.

25 ноября 2018 года российские пограничники захватили в районе Керченского пролива украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, а также экипажи судов. Моряки были арестованы и доставлены в СИЗО Москвы.

Власти РФ заявили, что украинские корабли якобы нарушили территориальные воды России и вошли в закрытую акваторию. Кроме того, Украина якобы не подала заявку на прохождение Керченского пролива. Украинская сторона обвинения опровергает и, в свою очередь, обвиняет Россию в открытой агрессии.

24 украинских моряка вернулись на родину 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией по формуле 35 на 35.

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Россия-Украина украинские корабли
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керченский пролив

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