Кремль: Путин и Макрон обсудили важность «особого статуса» Донбасса

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Украине в преддверии запланированного на 9 декабря в Париже саммита «нормандской четверки». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.



Лидеры РФ и Франции считают, что проведение такого саммита должно реально способствовать скорейшей и полной реализации Минских соглашений.



«В этом контексте отмечена необходимость выполнения Киевом обязательств по политическим аспектам внутриукраинского урегулирования. Прежде всего речь идет о вступлении в силу закона об особом статусе Донбасса», — подчеркивается в сообщении.



Кроме того, Путин проинформировал Макрона о состоявшейся сегодня в акватории Черного моря передаче украинской стороне трех военных кораблей.

Срок закона об «особом статусе» Донбасса истекает 31 декабря 2019 года.



После встречи лидеров «нормандской четверки» у Верховной Рады будет только четыре дня для принятия закона об «особом статусе» Донбасса.



Президент Владимир Зеленский обещал, что будет написан новый закон, а не продлен старый вариант.



В Верховной Раде неоднократно отмечали, что возьмутся за подготовку законопроекта после встречи лидеров в «нормандском формате».



Президент РФ Владимир Путин подчеркивает, что, в случае написания нового закона, его надо согласовать с группировками «ДНР» и «ЛНР», иначе это заведет переговорный процесс в тупик.



Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что положения закона об «особом статусе» будут согласованы с представителями ОРДЛО с помощью Трехсторонней контактной группы.