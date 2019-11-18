Лавров: РФ рассчитывает, что «нормандская четверка» подтвердит приверженность Минским соглашениям

Москва рассчитывает, что участники саммита в «нормандском формате» в Париже подтвердят безальтернативность выполнения Минских соглашений, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



«Мы рассчитываем на то, что они используют свои отношения с официальным Киевом для того, чтобы и там осознали безальтернативность движений именно в направлении полного выполнения минского комплекса мер», — сказал он на пресс-конференции в Москве.



Лавров подчеркнул, что такие сигналы из Парижа и Берлина важны, особенно на фоне «противоречивых сигналов», поступающих из Киева.



«Особенно мы, конечно, рассчитываем, что наши французские коллеги как хозяева нормандского саммита, чтобы снять какие-либо двусмысленности, и чтобы этот саммит четко подтвердил незыблемость и безальтернативность движения к выполнению минского комплекса мер», — отметил он.

Встреча лидеров «нормандского формата» (Украина, РФ, Франция, Германия) запланирована на 9 декабря в Париже. После встречи лидеров «нормандской четверки» у Верховной Рады будет только четыре дня для принятия закона об «особом статусе» Донбасса.



Срок закона об «особом статусе» Донбасса истекает 31 декабря 2019 года.