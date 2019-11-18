Российская сторона призывает воздержаться от попыток пересмотра Минских соглашений

Представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов предостерёг от попыток пересмотра Минских договоренностей. Об этом сообщает ИА REGNUM.



«Не нужно рассчитывать на их пересмотр в других форматах и тем более пытаться сделать это в одностороннем порядке», - заявил Грызлов.



Он негативно отреагировал на появление в публичном поле информации о возможных планах представителей Киева в отношении сценариев развития событий в Донбассе.



Официально МИД Украины заверил, что на сегодняшний момент альтернативы Минским соглашениям не готовятся, однако корректировка возможна.