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Российская сторона призывает воздержаться от попыток пересмотра Минских соглашений

18 ноября 2019, 18:30

Российская сторона призывает воздержаться от попыток пересмотра Минских соглашений

Представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов предостерёг от попыток пересмотра Минских договоренностей. Об этом сообщает ИА REGNUM.

«Не нужно рассчитывать на их пересмотр в других форматах и тем более пытаться сделать это в одностороннем порядке», - заявил Грызлов.

Он негативно отреагировал на появление в публичном поле информации о возможных планах представителей Киева в отношении сценариев развития событий в Донбассе.

Официально МИД Украины заверил, что на сегодняшний момент альтернативы Минским соглашениям не готовятся, однако корректировка возможна.

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