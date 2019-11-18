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В Донецкой области УСЗН зарегистрировало боевика «ДНР» переселенцем

18 ноября 2019, 19:02

В Донецкой области УСЗН зарегистрировало боевика «ДНР» переселенцем

В Лимане Донецкой области управления социальной защиты предоставило статус переселенца участнику группировки «ДНР». Об этом сообщает ИА «Вчасно» со ссылкой на данные Единого государственного реестра судебных решений.

Досудебным расследованием установлено, что боевик группировки «ДНР» для получения социальных выплат при содействии неустановленных лиц незаконно был взят на учет как внутренне перемещенное лицо в управлении социальной защиты населения Лиманского городского совета.

При этом фигурант дела для регистрации переселенцем не покидал временно неподконтрольную территорию Донбасса.

Расследованием по соответствующему уголовному производству по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 «Создание террористической группы или террористической организации», занимается ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Сейчас следователи получили временное разрешение к вещам и документам Лиманского УСЗН, ведется следствие.

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