Глава немецкого МИД отменил поездку на Донбасс

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отменил запланированную поездку на Донбасс из-за плохих погодных условий и сразу вылетит в Киев. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на немецкий МИД.



«Из-за сильного тумана 18 ноября в аэропорту Харькова отменили или задержали много рейсов», - говорится в сообщении.



В немецком МИДе отметили, что Маас должен вылететь сразу в Киев 19 ноября. У него запланированы встречи с Ппрезидентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком и главой украинского МИД Вадимом Пристайко.



Планировалось, что министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в ходе двухдневного визита в Украину 18-19 ноября побывает в столице и на Донбассе.