Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Нормандская встреча Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Украинский военный был ранен при обстреле на Донбассе

19 ноября 2019, 08:34

Украинский военный был ранен при обстреле на Донбассе

Боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме того, противник вел огонь из пушек БМП», — отмечается в сообщении.

По информации штаба, огонь велся в районе Новомихайловки, Лебединского, Березово, Талаковки, Гнутово, Широкино, Крымского, Луганского, Новотошковского, Травневого, Гладосово.

С начала текущих суток украинская сторона обстрелов не зафиксировала.

ТЕГИ

События
ситуация на фронте

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:19
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
21:51
Пушилин рассказал, что хочет «ДНР» от «особого статуса»
22:00
Главные новости Донбасса за неделю
10:55
В Донецке объяснили причину нехватки общественного транспорта
09:35
В «ДНР» считают, что новый закон об «особом статусе» Донбасса не нужен
09:05
В Донецке сточные воды затопили склад с зерном и приусадебный участок
08:15
Врачи в Горловке не могут рассказывать ОБСЕ о жертве без письменного разрешения боевиков
22:13
ОБСЕ подтвердила ранение жителя Донецка при обстреле
21:15
Выборы на Донбассе и «особый статус»: что готовит Киев ►
11:10
В Донецке рассказали о «наплыве» беременных подростков
10:09
Украина и «ДНР» показали разминирование территории у Петровского
22:33
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
14:30
В Донецке есть люди, которые до сих пор живут в бомбоубежище
11:57
«ДНР» заявила о задержании беглых преступников в Горловке
11:22
За незаконные перевозки из оккупации двое жителей Луганщины оштрафованы на 200 тысяч гривен
все новости
10:04
У Зеленского обещают, что перед вторым чтением по рынку земли учтут все проблемные вопросы
09:48
Министр энергетики назвал неприемлемым предложение «Газпрома» по транзиту
09:18
В госпитале Харькова умер раненый в зоне ООС командир 128-й бригады
09:16
В Раде обещают принять закон об «особом статусе» Донбасса в сжатые сроки
08:34
Украинский военный был ранен при обстреле на Донбассе
08:04
Разумков не понял претензий Пристайко об отсутствии наработок по «особому статусу» Донбасса
23:19
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
23:00
Гибель активиста и жены в Донецкой области расследуют и как убийство, и как самоубийство
22:26
В Минобороны считают возвращение Россией кораблей исполнением решения Морского трибунала
21:51
Пушилин рассказал, что хочет «ДНР» от «особого статуса»
20:43
Глава немецкого МИД отменил поездку на Донбасс
20:21
В Константиновке в результате взрыва гранаты погиб мужина
19:32
На Донетчине СБУ обнаружила копанку, где нелегально работали более 30 горняков
19:02
В Донецкой области УСЗН зарегистрировало боевика «ДНР» переселенцем
18:30
Российская сторона призывает воздержаться от попыток пересмотра Минских соглашений
все новости
ВИДЕО
Захваченные РФ украинские корабли покинули Керчь
17 ноября, 11:19
Выборы на Донбассе и «особый статус»: что готовит Киев ►
16 ноября, 21:15
Как проходит украинизация школ Донбасса ►
15 ноября, 22:00
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция