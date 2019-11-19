Украинский военный был ранен при обстреле на Донбассе

Боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме того, противник вел огонь из пушек БМП», — отмечается в сообщении.



По информации штаба, огонь велся в районе Новомихайловки, Лебединского, Березово, Талаковки, Гнутово, Широкино, Крымского, Луганского, Новотошковского, Травневого, Гладосово.



С начала текущих суток украинская сторона обстрелов не зафиксировала.