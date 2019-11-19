Кремль еще не знает, будет ли итоговый документ «нормандского» саммита обязывающим

По итогам саммита «нормандской четверки» может быть согласован документ, но пока не понятно, будет ли он носить обязывающий или декларативный характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс-Украина».



«Можно ожидать, что будет согласовываться некий текст. Что это будет за документ, и будет ли он подписным, пока говорить преждевременно, пока каких-то совместных решений на этот счет нет», — отметил спикер президента РФ.



Он отметил, что бывают документы, которые подписывают, а бывают документы, которые принимают без подписи. «Как правило, принимаются различного рода заявления, декларации, меморандумы и так далее. Некие договоренности, планы действий, дорожные карты, соглашения — документы, которые носят обязывающий характер или элементы обязывающего характера, чаще всего подписываются», — пояснил Песков.



На вопрос, значит ли это, что пока не понятно, будет ли ожидающийся документ декларативным либо обязывающим, он ответил утвердительно.



Ранее «Интерфакс» со ссылкой источник сообщил, что лидеры «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия) на саммите в Париже 9 декабря могут подписать рамочный документ о перспективах политического урегулирования на Донбассе