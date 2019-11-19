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Сын пленной «ДНР» Чуйковой сообщил об ухудшении состояния матери

19 ноября 2019, 14:17

Сын пленной «ДНР» Чуйковой сообщил об ухудшении состояния матери

Состояние пленной боевиков «ДНР» Марины Чуйковой ухудшилось, у нее забрали лекарства, гормональные препараты. Об этом рассказал ее сын Артур Чуйков, передает «Громадське радио».

«Запрещенные, с собой их не позволили ей взять, когда перевозили из СИЗО», - сказал Артур Чуйков.

По его словам, 18 ноября на неподконтрольной территории Донетчины умерла их бабушка. Пожилой женщине требовался уход - поэтому Марина Чуйкова не могла покинуть оккупированную территорию.

Марину Чуйкову боевики «ДНР» задержали 19 марта 2018 года на блокпосте «Майорск».

«ДНР» подтвердила удержание Чуйковой только летом 2018-го. Сыновья Чуйковой отрицают, что она могла заниматься шпионажем.

11 октября 2019 года стало известно, что «ДНР» приговорила Чуйкову к 11 годам лишения свободы по обвинению в «шпионаже» в пользу Службы безопасности Украины.

В прошлом году Европейский суд по правам человека обязал правительства Украина и России принять немедленные меры для освобождения Марины Чуйковой.

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