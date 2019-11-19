ОБСЕ видела, как российская «скорая» вывезла 2 человек из неподконтрольного Донбасса

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ видели, как российская «скорая помощь» забрала из неподконтрольной территории Донбасса 2 человек. Об этом сообщается в отчете миссии.



17 ноября патруль миссии видел, как в 08:08 машина скорой помощи с российскими номерами въехала через неконтролируемый Украиной пункт пропуска «Гуково» со стороны Российской Федерации и припарковалась рядом с главным зданием.



«Водитель и фельдшер достали носилки и вошли в здание. В 08:28 медицинская бригада погрузила носилки с телом в машину скорой помощи и поехала обратно в Российскую Федерацию», - говорится в отчете.



Второй случай миссия зафиксировала 18 ноября в 11:13 на неподконтрольном пункте пропуска «Донецк».



«В 11:24 скорая помощь вернулась в Российскую Федерацию с одним пациентом на борту», - говорится в отчете.