ЕСПЧ обязал Украину выплатить компенсацию российскому оппозиционеру

Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в нерасследовании похищения в 2012 году российского оппозиционера Леонида Развозжаева, который отбыл срок заключения по «Болотному делу» в России. Об этом пишет «Радио Свобода».



Своим решением от 19 ноября ЕСПЧ обязал Украину выплатить Развозжаеву четыре тысячи евро компенсации.



Кроме того, ЕСПЧ признал, что российские власти нарушили права бывших «узников Болотной» Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева, и постановил, что Россия обязана выплатить Развозжаеву 11 тысяч, а Удальцову – 9 тысяч евро компенсации.



Суд пришел к выводу, что российские власти нарушили права двух активистов на свободные публичные собрания, а также нарушила их права при задержании и принудив отбывать тюремные сроки далеко от дома.



Суд также признал власти России виновной в нерасследовании похищения Развозжаева.