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Ученый назвал основную версию причины подземных толчков в Макеевке

19 ноября 2019, 15:53

Ученый назвал основную версию причины подземных толчков в Макеевке

Наиболее вероятной причиной подчемных толчков в макеевском поселке Объединенный является сдвижение подработанного массива горных пород. Об этом сообщил руководитель рабочей группы по установлению причин этих толчков, доктор технических наук Николай Лобков, передает сепаратистский ресурс ДАН.

«Основная версия, которая сейчас рассматривается — сдвижение подработанного массива. Это и есть результат довольно глубокого анализа ситуации рабочей группой, но это пока теория, которую можно проверить только с помощью специальной техники», — отметил Лобков.

По словам ученого, на сегодняшний день уже идут переговоры о поставках сейсмологического оборудования из России. Его могут доставить на этой неделе. С помощью данной техники можно будет понять, где находится эпицентр толчков и чем они вызваны, отмечается в сообщении.

Сегодня в группировке «ДНР» сообщили, что с начала прошлой недели информации о подземных толчках в Макеевке не поступало. Этот период «тишины» соотносится с приостановкой горных работ на шахте «Калиновская-Восточная», которая находится рядом с поселком Объединенный.

Подземные толчки, которые прриводят к разрушению ветхих домов, уже не один месяц отмечаются в поселке Объединенный в Макеевке. Местные жители говорят, что проблема возникла несколько лет назад и проявляется волнообразно. Последняя серия динамических явлений началась летом и стала особенно заметной осенью. Люди сообщают, что зачастую толчки происходят вечером и ночью почти в одно и то же время, но бывают и случаи, когда колебания ощущаются утром.

Большинство жителей связывают причины возникновения подземных толчков с буровзрывными работами в шахте «Калиновская-Восточная». Есть и другие версии: разработка «копанок», взрывы газа или проблемы с откачкой воды в старых выработках.

В группировке «ДНР» заявляют, что причины подземных толчков им до сих пор неизвестны. 

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ДНР

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