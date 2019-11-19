Глава МИД Германии: Сейчас - лучшая возможность для урегулирования конфликта на Донбассе

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас прибыл с рабочим визитом в Киев. Об этом сообщается в Twitter посольства Германии в Украине.



Маас проводит встречу с главой МИД Украины Вадимом Пристайко. Также во время рабочего визита министр иностранных дел Германии проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которой планируется обсуждение саммита «нормандской четверки».



Перед отлетом в Киев Маас рассказал журналистам, что Германия и Франция будут по мере их возможностей поддерживать Украину в урегулировании конфликта на Донбассе. Он напомнил, что «время не терпит в свете наступления зимы», передает ТАСС.



«У нас сейчас лучшая возможность, чего не было с давних пор, чтобы, наконец, сделать решающие шаги на пути к решению кризиса. Поэтому я хочу прозондировать с президентом Зеленским и его правительством, какие препятствия нужно еще устранить на этом пути, а также где мы можем продолжить прогресс последних недель», - подчеркнул Маас.



Изначально германский министр собирался посетить Харьков и линию соприкосновения, но из-за погодных условий отказался от этих планов.