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Глава немецкого МИД призвал РФ выполнить свои обязательства для мира на Донбассе

19 ноября 2019, 18:14

Глава немецкого МИД призвал РФ выполнить свои обязательства для мира на Донбассе

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявляет, что России пора выполнять взятые на себя обязательства по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом передает «Интефракс-Украина».

«На наш взгляд, сейчас очередь России реализовать то, что было достигнуто в результате переговоров. Нужно измерять результатами и действиями», — сказал Маас во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Вадимом Пристайко во вторник в Киеве.

По его словам, людям на Донбассе необходим режим тишины, и они заслуживают этого, так как сейчас необходимо отстроить инфраструктуру в этом регионе.

«Закон об особом статусе с подготовкой местных выборов и преследовании преступлений, которые состоялись во время конфликта — это только два из тех больших вопросов, которые стоят перед нами. Поэтому Германия и Франция будут делать много для того, чтобы сделать свой взнос в решение, чтобы в конце концов мир пришел на восток Украины», — заявил Маас.

Он подчеркнул, что ФРГ делает это не в качестве нейтрального посредника, а отстаивает принципы Европы и европейского мирного порядка.

«И поэтому мы стоим за территориальную целостность Украины именно в рамках ЕС. Как и, в общем, наша двусторонняя поддержка для Украины не имеет себе равных» — отметил глава МИД Германии.

 

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