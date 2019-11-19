Подполковник США заявил, что ему предлагали возглавить Минобороны Украины

Подполковник армии США и эксперт по вопросам Украины Александр Виндман заявил, что ему предлагали должность украинского министра обороны. Об этом «Европейская правда».



Во время открытого слушания в Палате представителей в рамках рассмотрения дела об импичменте Дональда Трампа Виндман сказал, что экс-глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк предложил ему должность министра обороны.



Он добавил, что получив предложение, он доложил об этом своим руководителям и «соответствующим контрразведчикам», а затем «забыл об этом».



«Я американец ... Я немедленно отклонил эти предложения», — сказал Виндман, добавив, что «вся эта концепция была достаточно комичной».



Виндман заявил, что его руководители никогда не поднимали с ним вопрос о конфликте интересов, продолжая работу с Советом национальной безопасности после этого предложения.



Во время слушаний Виндман также заявил, что считал «неуместным» телефонный разговор президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.



Виндман уже давал показания за закрытыми дверями и ранее заявил, что из разговора ему стало понятно, что Украина не получит военную помощь, пока не сделает то, что хотел Трамп.