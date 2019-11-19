Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 19 ноября.

Политика

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от саммита в «нормандском формате» конкретных сроков деоккупации Донбасса.



Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что украинская делегация готова «воспринять разумный компромисс и привести домой прогресс» по результатам встречи в «нормандском формате».



Приближенный к помощнику российского президента политолог Алексей Чеснаков подтвердил, что помощники лидеров «нормандского формата» согласовали итоговый документ будущего саммита.



«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил о готовности «нормандской четверки» подписать рамочный договор по итогу саммита. За основу документа будет взята «формула Штайнамера», однако документ не содержит конкретных шагов в части немедленной передачи Киеву контроля над участком границы на Донбассе. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пока не понятно, будет ли он носить обязывающий или декларативный характер.



Права человека



Состояние Марины Чуйковой, удерживаемой в плену «ДНР» в течение полутора лет, ухудшилось. У нее забрали лекарства и гормональные препараты, о чем сообщил ее сын Артур.



Боевые действия



Наблюдатели ОБСЕ видели, как российская «скорая помощь» забрала из неподконтрольной территории Донбасса двоих человек.



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