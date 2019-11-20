Украинские военные учились отражать наступление в районе отвода тяжелого вооружения на Донбассе

В районе отвода тяжелого вооружения операции Объединенных сил в Донецкой области состоялись очередные учения общевойскового резерва отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает информагентство Минобороны «АрмияInform».



«По легенде учений, противник продолжает вооруженный конфликт на территории Донецкой области вдоль линии фронта. В одном из населенных пунктов он сосредоточивает основные силы и находится в готовности перейти в атаку. Впоследствии противник пытается прорвать оборону первого эшелона наших войск проходом через минные заграждения силами танкового батальона. Далее он продолжает наступление и закрепляется на выгодном рубеже», — отмечается в сообщении.



При этом, как сообщается, по сигналу тревоги в район сосредоточения отправляются резервы бригады, которые совершают контратаку. В настоящее время общевойсковые резервы соединения состоят из танковых и противотанковых артиллерийских подразделений.



В Минобороны подчеркнули, что тренировке резервов в соединении уделяется много внимания, поэтому подобные мероприятия проводятся, как минимум, раз в месяц как днем, так и ночью.