Верховный Суд подтвердил законность выдворения Саакашвили из Украины

Верховный Суд Украины 19 ноября признал законным выдворение бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской облгосадминистрации Михэила Саакашвили в Польшу в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба суда.



Саакашвили просил признать незаконными действия органов власти, касающиеся его высылки из Украины.



«Верховный Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Саакашвили по его иску к администрации Госпогранслужбы Украины, Государственной миграционной службе, Министерству внутренних дел о признании незаконными и отмене решения о реадмиссии истца в Республику Польша», — говорится в сообщении.



Саакашвили получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. Пятый президент Украины Петр Порошенко издал соответствующий указ из-за данных, которые политик скрыл при получении украинского паспорта, в частности не упомянул, что в Грузии против него открыты уголовные дела.



В феврале 2018 года Саакашвили выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны.



28 мая 2019 года Зеленский вернул экс-главе Одесской ОГА украинское гражданство. Саакашвили приехал в Украину 29 мая.