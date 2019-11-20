Путин увидел стремление Зеленского улучшить ситуацию на Донбассе. Но настаивает на согласовании «особого статуса» с «Л-ДНР»

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Президент России Владимир Путин считает, что его украинский коллега Владимир Зеленский хочет улучшить ситуацию в Украине, в том числе и на Донбассе.



Во время выступления на форуме «Россия зовет!» в Москве Путин отметил, что у него нет никаких отношений с Зеленским, так как он его «не видел никогда, только по телефону разговаривали». «Мне кажется, что он симпатичный человек, искренний. Он, на мой взгляд, реально хочет улучшить ситуацию, в том числе на Донбассе», — добавил президент РФ. При этом Путин добавил, что пока не знает, насколько Зеленский в состоянии это сделать.



Российский лидер назвал позитивным шагом в этом направлении разведение сил и средств на участках в районе Золотого и Петровского на Донбассе. «Хотя мне вчера еще военные докладывали, что обстрелы с украинской стороны продолжаются», — утверждает Путин.



Также он снова предостерег украинскую сторону от введения на участки разведения полицейских и военнослужащих Национальной гвардии. Путина подчеркнул, что тут же будет зеркальный ответ со стороны группировок «ДНР» и «ЛНР». Он выразил надежду, что до этого не дойдет. «Если что-то и будет происходить, то только по согласию сторон», — добавил Путин, объяснив, что считает сторонами конфликта киевскую власть и «Л-ДНР».



Кроме того, Путин заявил, что Москва считает неприемлемлемыми и контрпродуктивными заявления из Киева о пересмотре Минских соглашений и необходимости принятия нового закона об «особом статусе» Донбасса.



Президент России полагает, что его украинский коллега пока сам не понимает, каким должен быть новый закон.



«Предыдущий закон был согласован с Донбассом. Никакие другие законы, не согласованные с "ДНР" и "ЛНР", работать не будут. Они заведут ситуацию только в тупик», — подчеркнул Путин.

Встреча лидеров «нормандского формата» (Украина, РФ, Франция, Германия) запланирована на 9 декабря в Париже. Ожидается, что, вчастности, стороны обсудят вопрос «особого статуса» Донбасса.



Действие закона истекает 31 декабря 2019 года. После саммита в «нормандском формате» у Верховной Рады останется 11 дней для разработки законопроекта, четыре из которых предусматривают режим пленарных заседаний, когда его можно принять. В Раде обещают принять закон в сжатые сроки.



Президент Владимир Зеленский обещал, что будет написан новый закон, а не продлен старый вариант.



Спикер Рады Дмитрий Разумков и представители провластной фракции «Слуга народа» неоднократно отмечали, что возьмутся за написание законопроекта после встречи лидеров в «нормандском формате».



Президент РФ Владимир Путин подчеркивает, что, в случае написания нового закона, его надо согласовать с группировками «ДНР» и «ЛНР», иначе это заведет переговорный процесс в тупик.



В «ДНР» озвучили свои ожидания от закона об особом статусе.



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