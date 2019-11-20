Командующий ВМС: Россияне сняли с захваченных кораблей даже плафоны, розетки и унитазы

Россияне сняли сняли оборудование с захваченных украинских кораблей «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу». Об этом заявил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко, передает «4 канал».



По его словам, сейчас возвращенные корабли подходят к территориальным водам Украины, у подконтрольной Украине территории будут примерно через 16 часов.



«Идет буксировка, скорость очень маленькая. Они своим ходом не идут, русские их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы сейчас покажем всему миру варварское отношение россиян», - сказал Воронченко.

18 ноября состоялась передача Украине захваченных Россией трех захваченных кораблей военно-морских сил - буксира «Яны Капу» и малых бронированных артиллерийских катеров «Никополь» и «Бердянск».



В МИД РФ сообщили, что передача украинской стороне стала возможной в связи с тем, что российские органы завершили необходимые следственные действия в отношении кораблей.



Министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал возвращение россией кораблей исполнением решения Морского трибунала ООН.