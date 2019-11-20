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Мост в Станице Луганской восстановлен. Зеленский приехал оценить работу

20 ноября 2019, 15:17

Мост в Станице Луганской восстановлен. Зеленский приехал оценить работу

Фото: Офіс Президента України / Facebook Фото: Офіс Президента України / Facebook

Восстановление моста в Станице Луганской завершено, ознакомиться с результатами приехал президент Владимир Зеленский вместе с представительствами посольств Франции и Германии.

Президент отметил, что полноценно мост заработает через два дня, после того, как строители уберут временные конструкции.

Зеленский подчеркнул, что мост узок для того, чтобы по нему проехал танк. При этом по переправе смогут ездить машины скорой помощи.

Мост в Станице Луганской был разрушен взрывом в 2015 году, его восстановление началось только в этом году после разведения сил и средств на данном участке.

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