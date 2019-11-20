Зеленский рассказал, чего ждет от «нормандской» встречи. Четыре главных вопроса

Фото: Офіс Президента України / Facebook

Президент Владимир Зеленский во время визита в Станицу Луганскую рассказал об ожиданиях от встречи в «нормандском формате», которая состоится 9 декабря в Париже. Глава государства выделил четыре вопроса, которые, не его взгляд, являются самыми важными.



Первый. Конкретные сроки возвращение всех пленных. В том числе, неподтвержденных пока другой стороной, но которые есть в списках украинской стороны.



Второй. Достижения настоящего прекращения огня на Донбассе, с четкими сроками и обязательствами сторон. Зеленский подчеркнул, что его не устраивает «фейковое» прекращение огня, когда не стреляют только несколько дней.



Третий. Передача Россией контроля над донбасским участком границы Украине.



Четвертый. Возможность проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей после их возвращения под контроль Украины.



