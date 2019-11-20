Суд открыл дело о банкротстве производителя «Геркулес»

Хозсуд Донецкой области открыл 18 ноября производство в деле о банкротстве производителя пельменей и мороженого — ЧАО «Геркулес» (Краматорск). Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на документы суда.



Инициатором дела выступило частное предприятие «Марината». Отмечается, что «Геркулес» имеет задолженность по договору беспроцентной финансовой помощи в 3,42 млн гривен.



Также предприятие ссылается на наличие у «Геркулеса» задолженностей перед банком «Пивденный» в 18 млн гривен, банком «Кредит Днипро» - 29,3 млн гривен, «Укрэксимбанк» - 21 млн гривен, «Райффайзен Банк Аваль» - 3 млн долларов.



Кроме того, хозсуд Донецкой области рассматривает дело по иску Фонда гарантирования, который действует в интересах банка «Петроммерц-Украина», к «Геркулесу», ПАО «Донецкий городской молочный завод № 2», «Украинскому продукту» и ряду других предприятий по солидарному взысканию с них 10,5 млн долгов долларов.



В госреестре конечным бенефициаром ЧАО «Геркулес» значится Виктор Гашпар. «Донецкого городского молочного завода № 2» - Виктор Гашпар, Юрий Рубан и Геннадий Узбек, а «Украинского продукта» — Игорь Андреев. Именно с Андреевым и связывали «Геркулес».