ООН: С 2014 года на Донбассе на минах подорвались более 1000 человек

С начала военных действий на востоке Украины на минах подорвались более 1000 человек. Об этом сообщает Центр новостей ООН в Twitter.



«Украина: с 2014 года более 1000 человек подорвались на минах и других взрывных устройствах. В 2018 году 43% жертв среди мирного населения было связано с подрывами на минах», — говорится в сообщении.



Отмечается, что мины были основной причиной жертв среди детей в 2018 году.

В ООН подсчитали, что количество жертв на Донбассе, по состоянию на 31 октября 2019 года, составляет более 40 тысяч человек, из них более 13 тысяч - погибли. Среди погибших 3345 гражданских лиц, включая жертв катастрофы рейса MH17.





