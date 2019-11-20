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«ДНР» заявила о готовности демонтировать укрепления возле Петровского

20 ноября 2019, 18:02

«ДНР» заявила о готовности демонтировать укрепления возле Петровского

Группировка «ДНР» готова демонтировать фортификационные сооружения на участке разведения вблизи Петровского Донецкой области. Об этом сообщает сепаратистский ресурс ДАН.

Согласно сообщению, сторона боевиков завершила разминирование на своей части участка и проинформировала об этом СММ ОБСЕ.

«Сегодня, согласно утвержденному Контактной группой плану-графику, представительством ДНР в СЦКК было передано СММ ОБСЕ уведомление о завершении основного этапа противоминных мероприятий на участке разведения № 3 вблизи Петровского и о готовности приступить к демонтажу фортификационных сооружений и других объектов военного назначения», — говорится в сообщении.

Ранее в штабе операции Объединенных сил сообщили о завершении процесса разминирования в районе Богдановки и Петровского Донецкой области.

Зеркальное разведение в районе сел Петровское и Богдановка началось в полдень 9 ноября и по факту завершилось 11 ноября.

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