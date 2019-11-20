Кабмин упростил порядок пересечения КПВВ на Донбассе

Кабинет министров на очередном заседании упростил порядок пересечения линии соприкосновения на Донбассе. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ.



Согласно изменениям, несовершеннолетние смогут пересекать КПВВ в сопровождении усыновителей. Также расширяется перечень документов для идентификации: добавляется свидетельство о рождении и временная справка об оформлении внутреннего или заграничного паспортов.



Кроме этого, из порядка пересечения КПВВ устранено такое понятие, как «ручная кладь».