Зеленский: Боевики должны снять свои флаги с моста в Станице Луганской

Боевики должны убрать свои флаги с подконтрольной им части моста в Станице Луганской. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает «Радио Свобода».



«Скажу честно, когда мы подошли, мы увидели лишние флаги. Они никакого отношения к Украине не имеют», — сказал Зеленский.



Он назвал снятие этих флагов следующей задачей: «Чтобы все помнили, что мы все украинцы, и у нас один флаг».



20 ноября президент Зеленский в Станице Луганской осматривал восстановленный мост. Конструкция уже достроена, но пока не открыта для прохода. Зеленский отметил, что это произойдет в течение двух дней.