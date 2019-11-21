Зеленский хочет, чтобы до «нормандской» встречи было как можно меньше обстрелов и жертв на Донбассе

Президент Владимир Зеленский хотел бы до встречи в «нормандском формате» в Париже как можно меньше обстрелов и жертв на Донбассе. Об этом он заявил на брифинге в Очакове, куда прибыл ночью для встречи возвращенных Россией кораблей.



«Каждый день живешь, меньше новостей — лучше спишь, вы знаете. Я хотел бы, чтобы нашим главным прорывом до "нормандского формата" было отсутствие жертв. Люди — это главное. Вот корабли — это хорошо, замечательно, но главное — война на Донбассе. Для меня главный прорыв — это меньше выстрелов и жертв. Мы готовимся к нормандскому формату, но для этого нам нужно время», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос о том, могут ли быть еще какие-то прорывные решения, как обмен пленными или возвращение РФ захваченных кораблей, до встречи в Париже.



Также президент заявил, что Украине хватит своих сил для восстановления контроля над границей с Россией на Донбассе после появления такой возможности.



Сегодня днем в Станице Луганской Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи в «нормандском формате». Президент выделил четыре вопроса, которые, не его взгляд, являются самыми важными.