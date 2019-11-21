Зеленский прокомментировал высказывания Коломойского о сближении с РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что внешнеполитический курс Украины должен определять президент, при участии правительства и общества, но не отдельные бизнесмены.



Так Зеленский ответил на вопрос, о реакции на слова олигарха Игоря Коломойского, который в интервью The New York Times заявил о необходимости налаживания отношений с Россией.



«Я хотел бы, чтобы я, как президент, думал о международных отношениях и векторе Украины, а не какой-либо бизнесмен в Украине. Мне кажется, что это правильно. Я, правительство, общество можем говорить об этом, но это все-таки решения государственного уровня», — сказал президент на брифинге ночью в Очакове.



Отвечая на вопроc, возможно ли возобновление сотрудничества с Россией в сфере военно-промышленного комплекса после прекращения войны на Донбассе, или «придется ждать еще и возвращения Крыма», Зеленский отметил, что ему в целом нравится такой настрой, когда люди думают о том, что будет происходить после окончания войны.



«Это очень хорошо, потому что мы психологически с вами хотим завершить войну в ближайшее время. Я думаю, что правильный ответ, в принципе, человеческий, что когда мы закончим войну, вернем все территории, мы будем делать с вами все, что выгодно для экономики Украины, для рабочих мест, для того, чтобы поднимать наши предприятия», — подчеркнул президент.

На канале Игоря Коломойского «1+1» назвали его интервью NYT «предостережением» в адрес США.



Сама американская газета отмечала, что такое изменение риторики олигарха может быть связано с недовольством позицией западных дипломатов и Международного валютного фонда, которые требуют от Украины не возвращать Коломойскому ПриватБанк и добиваться судебного взыскания с него выведенных из банка средств — 1,9 миллиарда долларов плюс проценты.