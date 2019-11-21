Показания постпреда США при ЕС указывают на давление администрации Трампа на Украину

Постпред США при ЕС Гордон Сондланд подтвердил, что возобновление уголовных производств в отношении фирмы Burisma и сына экс-вице-президента США Джо Байдена Хантера было условием для встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Я знаю, что члены этого комитета часто формулировали эти сложные вопросы в один простой: "Имела ли место услуга за услугу?" Как я ранее говорил, применительно к телефонному разговору в Белом доме (разговор Трампа и Зеленского по телефону) и встрече (лидеров) в Белом доме ответ — да», — сказал он в ходе публичных слушаний в Конгрессе.



Сондланд отметил, что вместе министром энергетики США Риком Перри и бывшим спецпредставителем Госдепа в Украине Куртом Волкером «работали вместе с господином Руди Джулиани (адвокат Трампа) над вопросами, связанными с Украиной, по прямому поручению президента Соединенных Штатов».



«Мы не хотели работать с господином Джулиани. Говоря простым языком, мы действовали в тех условиях, которые у нас были. Мы все понимали, что если бы мы отказались работать с господином Джулиани, мы бы потеряли возможность укрепить отношения между Соединенными Штатами и Украиной. Поэтому мы исполняли требования президента», — сказал он.

В телефонном разговоре с Владимиром Зеленским в июле этого года Дональд Трамп упоминал о делах, где фигурировал Хантер Байден. Согласно стенограмме Белого дома, Трамп попросил Зеленского вместе с генпрокурором «что-то сделать», чтобы возобновить расследование. Зеленский отметил, что осенью генпрокурором станет «на 100% его человек».



Этому предшествовали публикации американских СМИ о том, что Трамп якобы оказал давление на Зеленского в ходе разговора. Президент США отрицает, что давил на украинского коллегу, Зеленский это тоже отрицает.



24 сентября в Палате представителей США демократы запустили процедуру импичмента Трампа.