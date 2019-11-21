ГПСУ сочла нелегальным «гумконвой» России на Донбассе: содержание неизвестно

Государственная пограничная служба Украины заявила, перемещения российского «гуманитарного конвоя» на Донбасс происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей.



В сообщении пресс-службы ГПСУ отмечается, что российская сторона в очередной раз в одностороннем порядке осуществила оформление так называемого «гуманитарного конвоя» из грузовиков, проследовавших на неподконтрольную территорию Украины через неконтролируемый правительством пункт пропуска. В них, как заявлено МЧС России, перевозятся товары первой необходимости для жителей неподконтрольной правительству части Донбасса, однако проверить это не представилось возможным.



При этом украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций. «В грузовиках якобы перевозили детские продуктовые наборы. Однако учитывая то, что груз перемещался в закрытых упаковках, взведенной украинской группе из пограничников и таможенников не удалось получить истинную информацию о его содержании, характере и номенклатуре», — говорится в сообщении пограничников.



По данным ГПСУ, всего с 5:00 до 5:45 21 ноября из российских пунктов пропуска «Матвеев Курган» и «Донецк» на въезд в отдельные районы Донецкой и Луганской областей соответственно последовало две колонны «гумконвоя» в составе 23 автомобилей. Кроме того, загруженность грузовиков составляла около 70%.



По счету это уже 92-я колонна автомобилей с начала конфликта и восьмая с начала текущего года — первая и вторая были в июле и сентябре, и по три в октябре и ноябре.

Сегодня утром грузовики 92-го «гуманитарного конвоя» МЧС России прибыли в Донецк и Луганск.



На прошлой неделе МИД Украины направил в Россию ноту протеста из-за отправки очередного «гуманитарного конвоя» на неподконтрольную территорию. Киев призвал Москву придерживаться международного права, законов Украины и своих международных обязательств.