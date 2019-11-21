ФСБ заявила, что корабли ВМС вернулись в Украину в нормальном состоянии

Федеральная служба безопасности России заявляет, что корабли Военно-морских сил Украины были возвращены в нормальном состоянии и с исправной сантехникой. Об этом передает ТАСС



«Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела "угробить" суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны», — заявили в ФСБ.



Отмечается, что «катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой».

Ранее командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что россияне сняли сняли оборудование с захваченных украинских кораблей «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу».



18 ноября состоялась передача Украине захваченных Россией трех захваченных кораблей военно-морских сил - буксира «Яны Капу» и малых бронированных артиллерийских катеров «Никополь» и «Бердянск».



В МИД РФ сообщили, что передача украинской стороне стала возможной в связи с тем, что российские органы завершили необходимые следственные действия в отношении кораблей.



Министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал возвращение россией кораблей исполнением решения Морского трибунала ООН.