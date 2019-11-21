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В «Слуге народа» рассказали о нюансах проверки судимости их депутата за изнасилование

21 ноября 2019, 12:28

В «Слуге народа» рассказали о нюансах проверки судимости их депутата за изнасилование

Глава парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия заявил, что если информация о судимости за изнасилование депутата СН Романа Иванисова подтвердится, то ему не место во фракции.

Во время брифинга в Киеве Арахамия подтвердил, что Иванисов вышел из фракции на время проведения проверки.

Глава фракции отметил, что Иванисов сказал ему, что у него вообще не было судимости. Арахамия также рассказал, что помощник Иванисова поехал в Мариупольскую колонию, чтобы «на видео записать все журналы и показать, что не было никаких записей [о судимости]».

Также глава фракции сообщил, что «Слуга народа» отправила официальные запросы в Генпрокуратуру, МВД и СБУ с просьбой проверить информацию.

Арахамия пояснил, что сложности с проверкой информации возникли из-за того, что якобы судимость Иванисова была в серидение 90-х годов, а тогда еще не было электронных реестров. «В реестре МВД, что очень быстро проверить, ничего нет. Но есть реестр пенитенциарной службы, но в них до 2002 года нет информации — только в бумажном виде», — сказал глава фракции СН.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что уже в четверг, 21 ноября, заставит Иванисова сложить мандат, если факт судимости за изнасилование подтвердится.

В СМИ появилась информация, что Роман Иванисов был задержан в 1995 году и отбывал по решению суда наказание в виде лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней в исправительных колониях общего режима. В ответ на это Иванисов опубликовал в Facebook скан-копию справки об отсутствии судимости.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил, что Иванисов был осужден, однако судимость была погашена, и согласно действующему законодательству депутат считается несудимым. Посде этого Генпрокуратура выпустила опровержение, согласно которому предоставленная Рябошапкой информация о погашенной судимости Иванисова является неподтвержденной, так как проверка продолжается.

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Давид Арахамия Роман Иванисов
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Слуга народа

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