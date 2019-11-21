Экс-главу СБУ подозревают в шпионаже

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможной государственной измены бывшего главы СБУ Василия Грицака. Об этом сообщают «Українські Новини».



Как сообщили в НАБУ, дело открыто по решению суда.



Квалификация дела не уточняется.



4 октября в НАБУ поступило заявление об уголовном правонарушении по факту совершения бывшим председателем Службы безопасности Украины преступлений, которые подпадают под квалификацию ст. ст. 28, 364 (злоупотребления служебным положением), 365 (превышение служебным положением), 366 (служебный подлог), 191 (хищение средств), 111 (госизмена), 114 (шпионаж) Уголовного кодекса. Однако дело не было открыто.



25 октября суд обязал НАБУ открыть уголовное производство по данным фактам.