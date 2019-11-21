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В Житомире задержан боевик-россиянин «Исламского государства»

21 ноября 2019, 16:43

В Житомире задержан боевик-россиянин «Исламского государства»

В Житомире полиция задержала гражданина России боевика — «Исламского государства», которого разыскивает Интерпол. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что 30-летний россиянин был задержан оперативниками уголовного розыска и бойцы КОРДа на одной из улиц города 21 ноября. Мужчина находился в международном розыске за совершение убийства.

По информации полиции, задержанный является членом террористической организации «Исламское государство» и даже руководителем одной из ее групп. Он родился в Луганской области и долгое время жил в России. В Украине мужчина он скрывался от наказания за убийство.

Сейчас решается вопрос об экстрадиции задержанного.

15 ноября СБУ отчиталась о задержании в Киевской области одного из ключевых главарей «Исламского государства». Операция проходила при сотрудничестве с МВД Грузии и ЦРУ США. 

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