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Прокуратура просит взять Штепу под домашний арест

21 ноября 2019, 17:29

Прокуратура просит взять Штепу под домашний арест

Орджоникидзевский районный суд Харькова продолжит заседание по делу экс-мэра Славянска Донецкой области Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме, 18 декабря. Об этом в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» сообщил адвокат Александр Шадрин.

«Сегодня прокуратура заявила ходатайство о домашнем аресте. Мы попросили время на ознакомление с ходатайством. Суд объявил перерыв до 18 декабря», - сказал Шадрин.

Европейский суд по правам человека признал, что было нарушено право Нели Штепы на судебное разбирательство «в течение разумного срока» или освобождение до суда. Также суд пришел к выводы, что имело место нарушение права на справедливое судебное разбирательство.

6 марта 2018 года апелляционный суд Харьковской области решил направить материалы дела в отношении Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города. Рассмотрение дела с самого начала должно начаться в пятый раз.

1 июня 2018 года коллегия Орджоникидзевского райсуда Харькова по делу Штепы удовлетворила ходатайство защитника экс-мэра Славянска Александра Тананакина об отводе председательствующей судьи Виктории Поповой, члена коллегии Елены Саркисян и запасной судьи Елены Бугеры. До этого дело направлялось на рассмотрение в Червонозаводский, Коминтерновский, Ленинский и Октябрьский районные суды Харькова, однако из-за отводов и самоотводов членов коллегии судей ни один из них так и не смог вынести приговор.

В некоторых судах не удалось даже провести подготовительное заседание.
Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

5 ноября 2014 года коллегия судей Червонозаводского райсуда решила направить производство по обвинению Штепы в апелляционный суд Харьковской области для обращения в Высший специализированный суд Украины (ВССУ) по рассмотрению гражданских и уголовных дел для определения подсудности.В мотивировочной части определения суд ссылался на то, что преступления, инкриминируемые Штепе, совершались на территории г.Славянска (Донецкая область), т.е. не в рамках территориальной юрисдикции Червонозаводского райсуда Харькова. Кроме того, свидетели по делу живет в Славянске и, если им придется ездить на суд в Харьков, это может привести к затягиванию сроков рассмотрения дела. ВССУ вынес определение о рассмотрении дела в отношении Штепы в Червонозаводском райсуде Харькова.

23 октября 2019 года Орджоникидзевский суд Харькова назначил обвинительный акт к слушанию на 15 ноября.

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