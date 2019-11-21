СНБО и Джокер назвали фейком документ о подготовке депортации жителей Донбасса

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что никаких документов о подготовке депортации жителей Донбасса не существует. Об этом сообщает «Донбас.Реалии».



По его словам, так называемый «документ», который распространяют российские СМИ и информационные ресурсы подконтрольных России группировок «ЛДНР» является фейковым.



«Мы к нему не имеем никакого отношения. Прежде всего, надо внимательно смотреть на то, что там написано. Даже такой улицы не существует, которая там есть в этом "документе"», - отметил Данилов.





Ранее ряд российских СМИ и информационных ресурсов группировок «ЛДНР» распространили сообщение о якобы «письме» секретаря СНБО в адрес глав офиса президента, Службы безопасности и премьер-министра Украины, в котором, в частности, якобы говорится о том, что большинство жителей Донбасса не является «проукраинскими» и должны быть переселены в Россию или центральные и западные области Украины.



Первоисточником этого «письма» являлся анонимный Telegram-канал «Zе! INSIDER», в сообщении которого было написано: «Пользователь с именем Джокер прислал нам в личку интересный документ».



«Новости Донбасса» попросили пранкера Джокера подтвердить или опровергнуть передачу этого «документа». Мы отправили письмо на электронную почту, указанную в его Telegram-канале. «Фейк», — ответил Джокер.



Также «НД» отправляли запрос в СНБО, но не получили ответа.