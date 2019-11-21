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Украина обжаловала приговор итальянского суда нацгвардейцу Маркиву

21 ноября 2019, 22:56

Украина обжаловала приговор итальянского суда нацгвардейцу Маркиву

Украина подала апелляцию на решение итальянского суда в городе Павия по делу украинского военнослужащего Виталия Маркива. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Апелляция была подана Украиной 20 ноября. Рассмотрение апелляционной жалобы ожидается Апелляционным судом округа Ломбардия весной 2020 года.

В Офисе президента отметили несправедливость приговора итальянского суда для украинца и добавили, что приговор «поражает несправедливостью и нарушением основных правовых принципов, по которым осужден Маркив».

«Кроме того, Украина считает, что принятие к рассмотрению гражданского иска против Украины в национальном суде Итальянской Республики нарушает принципы международного права, в частности юрисдикционный иммунитет государства, основанный на суверенитете и равенства государств», - говорится в сообщении.

2 июля Виталия Маркива, которого в Италии обвиняют в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли, признали виновным и приговорили к 24 годам лишения свободы. У Маркива есть гражданства Украины и Италии, он находится под арестом с июня 2017 года.

Обвинения против Маркива базируются на показаниях французского журналиста Уильяма Рогелона (ключевой свидетель по делу), который был вместе с Роккелли и переводчиком Андреем Мироновым возле горы Карачун под Славянском. Роккелли и Миронов погибли в результате минометного обстрела 24 мая 2014 года.

Сам Маркив обвинения в убийстве отрицает. По его словам, тогда он был простым бойцом и не мог отдать приказ об обстреле.

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