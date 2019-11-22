Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Нормандский формат Особый статус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Компания Курченко получила двухлетнюю отсрочку по долгу за уголь Донбасса

22 ноября 2019, 11:46

Компания Курченко получила двухлетнюю отсрочку по долгу за уголь Донбасса

Компания «Внешторгсервис», связанная с беглым бизнесменом Сергеем Курченко, получила отсрочку на два года по выплате долга перед предприятиями и угольными шахтами неподконтрольной Украине части Донбасса. Об этом РБК рассказали два источника в угольных компаниях Донбасса и подтвердил источник, близкий к ВТС.

По информации одного из источников, долг ВТС перед подконтрольными группировками «ДНР/ЛНР» шахтами составляет около 8 млрд рублей: из них шахте «Комсомолец Донбасса» — более 5 млрд рублей, «Макеевуголь» — более 700 млн рублей, «Торезантрациту» — более 500 млн рублей, шахте «Засядько» — более 300 млн рублей.

Как рассказал другой собеседник, ВТС должен закупать не менее 400 тысяч угля в месяц, а вывозит 80 — 120 тысяч тонн. Компания, по его словам, за три года не отчисляла денег на капремонт металлургических предприятий.

Они отмечают, что ВТС провел реструктуризацию долга, в результате которой выплаты по нему начнутся только через два года с оплатой равными долями в течение четырех лет. Начисления процентов по долгу не предусмотрено.

В июле так называемая Ассоциация промышленников и недропользователей направила руководству группировки «ЛНР» жалобу от имени угольных предприятий на задолженность компании «Внешторгсервис» за поставленный уголь из-за чего прекратилась выплата зарплаты.

ТЕГИ

Люди
Сергей Курченко
Прочее
Внешторгсервис

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:04
«ДНР» будет наказывать за несогласованную продажу алкоголя
12:06
Денисова пожаловалась послу ФРГ на визит немецкого депутата в Донецк
11:46
Компания Курченко получила двухлетнюю отсрочку по долгу за уголь Донбасса
09:37
Украина и «ДНР» начали демонтаж укреплений у Петровского
09:31
ООН направила в сторону Донецка 157 тонн гуманитарной помощи
08:58
ОБСЕ слышала стрельбу на участке разведения у Петровского
08:31
В Торезе была взорвана машина: погиб ее владелец
20:11
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
10:38
Люди уже пользуются мостом в Станице Луганской
09:46
Российские «гумконвои» в очередной раз приехали в Донецк и Луганск
21:35
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
15:31
«ЛНР» приговорила жителя Харькова к 10 годам тюрьмы за «шпионаж»
13:17
В «ДНР» отрицают, что исключат украинский язык из обязательной программы в школах
12:04
«ДНР»: В Харцызске мужчина угрожал взорвать троих подростков
08:18
ОБСЕ зафиксировала следы обстрелов возле школы и на дороге на Донбассе
все новости
14:00
Дочь экс-мэра Дружковки и фигурантка уголовных дел стала помощницей нардепа от ОПЗЖ
13:04
«ДНР» будет наказывать за несогласованную продажу алкоголя
12:22
Москалькова рассказала о работе с Козаком и Сурковым над возвращением россиян из тюрем Украины
12:06
Денисова пожаловалась послу ФРГ на визит немецкого депутата в Донецк
11:46
Компания Курченко получила двухлетнюю отсрочку по долгу за уголь Донбасса
11:41
ЕС ждет от Киева усиления социальной поддержки жителей ОРДЛО
11:16
Полиция провела отработку в Золотом
10:34
Иванисова исключат из фракции «Слуги народа»
10:20
Пентагон передаст Украине оставшуюся часть помощи в течение нескольких недель
09:37
Украина и «ДНР» начали демонтаж укреплений у Петровского
09:31
ООН направила в сторону Донецка 157 тонн гуманитарной помощи
08:58
ОБСЕ слышала стрельбу на участке разведения у Петровского
08:31
В Торезе была взорвана машина: погиб ее владелец
07:39
Сутки на Донбассе: пострадали трое украинских военных
22:56
Украина обжаловала приговор итальянского суда нацгвардейцу Маркиву
все новости
ВИДЕО
Разумков не стал говорить о продлении старого закона об «особом статусе» Донбасса. Хочет принятия нового
21 ноября, 13:35
Люди уже пользуются мостом в Станице Луганской
21 ноября, 10:38
Мост в Станице Луганской восстановлен. Зеленский приехал оценить работу
20 ноября, 15:17
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция