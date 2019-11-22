Денисова пожаловалась послу ФРГ на визит немецкого депутата в Донецк

Визит официальных лиц Германии на подконтрольную боевикам территорию Донбасса негативно влияет на общие усилия Украины и ФРГ в восстановлении украинского суверенитета. На это обратила внимание Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на встрече с послом ФРГ в Украине Анкой Фельдхузен.



В качестве примера Денисова сообщила о визите 16 октября депутата берлинского Ландтага от партии «Альтернатива от Германии» Гунара Линдемана на неподконтрольную Киеву часть Донбасса.



«Указала на то, что такие действия могут ослабить позиции Украины и Германии в общей борьбе за возвращение наших территории и граждан», — заявила она.

Гуннар Линдеманн неоднократно посещал неподконтрольную Киеву часть Донбасс. В частности, он был «наблюдателем» в Донецке на незаконных «выборах» группировки «ДНР» в ноябре 2018 года.



Правопопулистская партия «Альтернатива для Германии» выступает с пророссийской риторикой и поддерживает полное снятие санкций с Москвы. В ее предвыборной кампании вовсе отсутствовало упоминание конфликта на востоке Украины.