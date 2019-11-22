Москалькова рассказала о работе с Козаком и Сурковым над возвращением россиян из тюрем Украины

Аппарат Уполномоченного по правам человека Росссии в ежедневном режиме работает со спецслужбами, вице-премьером РФ Дмитрием Козаком и помощником российского президента Владиславом Сурковым над возвращением россиян из тюрем в Украине. Об этом заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает ТАСС.



«Сегодня на Украине остается в местах лишения свободы большое количество наших граждан, и мы каждый день работаем со спецслужбами, с Козаком, Сурковым, [полпредом РФ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис] Грызловым для того, чтобы можно было найти возможности возвращения их на родину», — сказала Москалькова на расширенном заседании комитета Госдумы по международным делам, посвященном защите прав соотечественников за рубежом.



По ее словам, у аппарата омбудсмена выстроены отношения с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет и комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович. «И вот эти возможности дают нам надежду повысить уровень гарантий и осуществления мер по возвращению наших граждан из-за рубежа», — подчеркнула Москалькова.

О работе с Дмитрием Козаком и Владиславом Сурковым по обмену удержиеваемыми лицами рассказывал помощник президента Украины Андрей Ермак.