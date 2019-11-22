В Донецке предупредили о неполадках в работе интернета

Проблемы в работе интернета могут наблюдаться у пользователей в Донецке из-за аварии на магистральной линии связи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил местный интернет-провайдер Matrix.



«Магистральный оператор телекоммуникаций сообщил об аварии на линии связи. По этой причине у всех городских операторов могут наблюдаться неполадки в работе услуг, возможны ухудшение пинга и снижение скорости передачи данных», — говорится в сообщении.



Обновлено. В «минсвязи» при группировке «ДНР» уточнили, что авария произошла в Ростовской области РФ. Прогнозируют, что связь должна наладиться к 22:00.

В октябре 2017 года в «ДНР» объявила о переходе с украинской точки обмена трафиком на российскую.



В начале 2019 года стало известно, что телекоммуникационные сети на подконтрольной группировке «ДНР» территории были полностью переключены на магистральные каналы передачи интернет-трафика из России.