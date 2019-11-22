Экс-начальник милиции Мариуполя рассказал о российской прописке

Бывший начальник горотдела милиции Мариуполя, а ныне «глава» подконтрольного группировке «ДНР» Новоазовского района Олег Моргун признался, что у него есть вид на жительство в России.



В интервью «Федеральному агентству новостей» Моргун рассказал, что с 2016 года у него есть вид на жительство в РФ. По его словам, поэтому он не получил российский паспорт по упрощенной процедуре, которую президент России Владимир Путин ввел своим указом в конце апреля.



«На основании вида на жительство я вскоре должен получить тот паспорт, который вашим всем местным выдают», — добавил Моргун.



Также он отметил, что у него есть прописка в российском Таганроге. Однако Моргун подчеркнул, что не собирается покидать Донбасс.

Олег Моргун до начала конфликта в 2014 году был и.о. начальника Мариупольского горотдела милиции. В 2017 году украинский суд заочно приговорил Моргуна к 11 годам тюрьмы за участие в террористической организации. В марте 2018 года приговор вступил в силу.



В январе 2019 года Олег Моргун возглавил «администрацию» Новоазовского района. До этого он был «мэром» Ясиноватой при «ДНР».