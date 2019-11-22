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Мариупольский комбинат уличили в загрязнении экологии ядами от незаконной свалки

22 ноября 2019, 15:15

Мариупольский комбинат уличили в загрязнении экологии ядами от незаконной свалки

Причиной отравления химическими веществами грунтовых вод и воздуха в Мариуполе могло стать обустройство мусорного отвала Мариупольским меткомбинатом им. Ильича. Об этом сообщает «Вчасно» со ссылкой на реестр судебных решений.

Уголовное производство открыто управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях.

По версии следствия, по указаниям должностных лиц меткомбината на земельном участке площадью 177,45 га в поселке Сартана обустроили мусорный отвал, куда ежедневно вывозили отходы с меткомбинатов Мариуполя.

Отвал расположен между двумя водоемами, вплотную к защитной прибережной полосе. Ручей между водоемами частично засыпан шлаком и отработанной смесью.

Следствие отмечает, что отвал создает опасность для жизни и здоровья жителей ближайших населенных пунктов и окружающей среде. Яды из отвала загрязняют местную реку, которая впадает в Кальмиус, что создает угрозу к уничтожению фауны бассейна реки и попадания большого количества опасных ядовитых веществ в Азовское море.

По предварительным подсчетам, нанесенный ущерб оценивается в 774,65 млн гривен.

Дополнительно установлено, что в пределах Мариуполя находятся земельные участки, на которых по указания должностных лиц «ММК им. Ильича» еще обустроены места удаления отходов и осуществляется вывоз загрязняющих веществ.

По данным следствия, сотрудники комбината с целью избежания юридической ответственности и минимизации уплаты экологического налога умышленно вносили ложные сведения о реальных объемах выбросов.

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Мариуполь
Прочее
ММК им. Ильича

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