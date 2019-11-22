Киев проверяет информацию о якобы возобновлении морских перевозок из Крыма в Турцию

Украина проверяет информацию о якобы возобновлении грузового паромного сообщения между Крымом и Турцией. Об этом сообщает «Крым.Реалии».



Информацию о запуске парома Зонгулдак — Керчь 22 ноября распространило агентство ТАСС со ссылкой на подконтрольного России директора автономной некоммерческой организации «Южный региональный центр поддержки экспорта» Наталью Серову. По ее словам, регулярные поставки осуществляются раз в неделю.



«Идет второе оформление груза. На него мы будем ставить уже экспортный груз, что даст возможность минимизировать стоимость логистики», — сказала она на заседании комитета российского парламента Крыма по экономической политике, промышленности и развитию предпринимательства.



Эту информацию на своих страницах в соцсетях также распространяет бывший российский прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская.



Официальные Киев и Анкара пока не подтверждают эту информацию. Представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич сказал, что «мы занимаемся этим вопросом и проверяем информацию».



Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров не исключает, что сообщения российских СМИ о якобы возобновлении грузового паромного сообщения между аннексированным Крымом и Турцией являются фейками.



«Предыдущая подобного рода информация оказывалась фейками. Не исключено, что и это фейк. Но несмотря на такое предположение, мы проверим всю серьезность этой информации», — сказал Чубаров журналистам.



В 2017 году Генпрокуратура Украины сообщала, что Турция направила всем субъектам морских перевозок и портового бизнеса циркулярное письмо, согласно которому «суда, прибывающие из региона аннексированного Россией Крыма и его портов, не пропускаются в Турцию, а разрешение на отплытие из портов этого региона не предоставляется».



Паромное сообщение между Севастополем и турецким Зонгулдаком было организовано в конце октября 2016 года, в марте 2017 года сообщение было остановлено по решению турецкой стороны.



Заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты и терминалы аннексированного Крыма и Севастополя рассматривается Украиной как нарушение норм международного права и действия, подрывающие суверенитет страны, а также как нарушение законодательства Украины. Такие действия влекут за собой ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов, в том числе уголовную.