В суд передано обвинение против экс-главы «ЦИК ДНР

В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего главы «Центризбиркома ДНР» Романа Лягина. Ему инкриминируют государственную измену.



Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, обвинительный акт передан в суд 19 ноября.



«Он подозревается в совершении государственной измены, а именно в предоставлении Российской Федерации и ее представителю помощи в производстве подрывной деятельности в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении.



Лягин возглавлял «ЦИК ДНР» во время сепаратистского «референдума» в мае 2014 года.



О его задержании стало известно в июне 2019 года. Сейчас он находится под стражей.

